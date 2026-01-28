Bondamanjak a identifié les responsables des scandales financiers dans les CARPA de Martinique et de Guadeloupe

Après 8 mois d’investigation, Bondamanjak a pu enfin…identifier les responsables ou si vous préférez… les initiateurs des scandales financiers qui frappent actuellement les CARPA de Martinique et de Guadeloupe.

Ça n’a pas été facile. Pire ça a été difficile. Mais les éléments de ce dossier sont actuellement entre les mains de notre PJ (Pool Juridique) qui prend son temps car chaque mot a un sens sachant que cela concerne des avocats. Pour l’heure et surtout pour donner du corps à cette information nous pouvons affirmer clairement qu’en Guadeloupe il s’agit d’un homme et en Martinique d’une femme. À suivre. ou mieux…à demain si vous le voulez bien.

gilles dégras