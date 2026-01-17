En bon dard et en tout cas CARPA ?

janvier 17th, 2026

Le Guacamole Day des avocats et avocates de Martinique aura lieu le samedi 24 janvier 2026 au Triple 8 à Ducos. Espérons que ça sera du costaud car le cas CARPA est un dard, pire un robuste chibre déguisé en épine dans le QI de la nouvelle bâtonnière Pascaline Jean-Joseph. Ça va zouker sec.

Au fait…île se dit…oups. Il se dit que l’UJAM (Union des Jeunes Avocats de Martinique) aurait utilisé « bizarrement » des fonds européens.
On n’ose pas le croire. Non…ce n’est pas peau cible. Non pas l’UJAM. Oh mon dieu…oh Djee Zeus…oh rangina…oh vomaltine…oh Ma Diana. À suivre…

