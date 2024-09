CDAD…corruption au Tribunal de Fort-de-France en Martinique : un scandale national

Diantre…oh une affaire d’État…

Le lundi 11 mars 2024, la secrétaire générale du Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) de Martinique transmettait sous plis fermé au secrétariat du 1er Président de la Cour d’Appel de Fort-de-France un document explosif sous la forme d’une dénonciation des dysfonctionnements du CDAD du territoire cher à Émia Eriasec. Bagay cho. Le 1er Président qui est la plus haute autorité judiciaire de l’île, à la lecture de ce brulot alerte immédiatement le Procureur Général.

C’est ainsi que commence l’une des affaires les plus incroyables qui touche de plein fouet (pourtant nous ne sommes pas en 1847…) l’institution judiciaire d’un « département » français.

La secrétaire général Madame Micheline Virgal fut invitée par la plus haute autorité judiciaire de la Martinique à apporter des preuves de ce tsunami métis déguisé en manjé kochon spécifique. Aussitôt dit, aussitôt fait: un rapport complet comprenant une analyse aussi sérié que serrée fut immédiatement mis à la disposition de ces hauts magistrats.

La mesure du scandale a été prise sans ambages par ces chefs de juridiction qui après consultation de la chancellerie transfera cette bombe à fragmentations lentes entre les mains du 1er Président et du Procureur général de la Guadeloupe pour voir d’il y avait moyen de gérer discrètement ce dossier trop brûlant.

Les ordres de la Chancellerie furent tranchant comme un couperet neuf : Envoyez cela en France hexagonale pour désignation du Procureur Général de Paris. Le dossier sur le bureau du Garde des sceaux a, on peut s’en douter, provoqué un haut le coeur compréhensible à tous ses lecteurs. Ils n’avaient jamais vu ça et jamais, ils ne pensaient qu’un jour, ils auraient à se pencher sur la responsabilité d’un des leurs pris la main dans le sac. La main…dans un pot de déconfiture morale aussi extrême.

La décision fut donc prise de nommer le juge d’instruction le plus emblématique de la juridiction parisienne : le juge Serge Tournaire qui est spécialisé depuis des années dans la gestion des dossiers les plus difficiles sur le plan politico-financier. Magistrat réputé rigoureux et travailleur.

Alors, ni une ni deux, après analyse des pièces une véritable machine de guerre déferle sur les écuries d’Augias qui nous le savons avaient une particularité, c’est qu’elles n’avaient jamais été nettoyé.

« Hercule » Tournaire débarqua à Fort-de-France avec une équipe spécialisée et pendant quelques jours, entre perquisitions et auditions n’en revenait pas de ce qu’il découvrait.

Faire la liste des détournements et autres paiements hors de toutes réglementations et de tout contrôle serait fastidieux et provoquerait le même sentiment d’effarement qu’a dû ressentir le juge en charge de cette affaire.

À l’heure où la Martinique se bat pour faire reconnaître la profitation qui occupe durablement son colon, je m’interroge.

Comment la Présidente du tribunal peut-elle sans état d’âme, malgré les avis négatifs qui lui ont été donné se permettre d’utiliser les fonds, en partie financés par les martiniquais puisque octoyés par la CTM, d’engager plus de 100 000 euros à une seule agence de voyages sans mise en concurrence.

Comment peut-elle acheter CA$H un véhicule JEEP COMPASS intérieur cuir alors qu’elle avait déjà à sa disposition une voiture avec un chauffeur si ce n’est pour permettre à son mari de se déplacer ?

Comment la présidente du Tribunal Karine Gonnet peut-elle faire payer pour une légère douleur au dos un fauteuil ergonomique commandé à Paris sur les fonds du CDAD ?

Comment justifier l’achat de ses médicaments personnels avec l’argent du CDAD…etc etc…

L’ordre des avocats est également dans le viseur puisque une avocate du barreau de la Martinique a bénéficié de voyages à Paris et à Strasbourg.

Comment systématiquement payer des surclassements en 1ère classe alors que c’est au Ministère de la Justice ou dans son porte-feuille personnel qu’elle aurait dû puiser ?

Comment comprendre ce mielleux séjour à l’hôtel Plein Soleil **** payé par le CDAD ?

Je pense que pour l’instant, vous êtes aussi sidéré que moi. La suite est encore plus effarante. Je ne comprends pas que cette dame chargée de faire régner la justice en Martinique et qui depuis qu’elle est arrivée en compagnie de Madame la Procureur de la République fait condamner des martiniquais à des peines invraisemblables, les envoie en prison et dans le même temps peut sans scrupule outrepasser les règles de la légalité.

Halte là…je continue mes investigations. Je recoupe toutes les informations en bon dard et en tout cas car il est important d’informer les justiciables de Martinique, de France et de Navarre.

Et…je reviens vite…juste après ce RDV du 1er septembre 2024 car l’heure de nous-mêmes…assaut né…

gilles dégras