Les CRS et la Martinique (CRS déwò !)

Juste comme ça, pour d’édification des masses. Pour mesurer l’infamie que représente, pour ceux qui l’ont réclamé et pour ceux qui la justifie, la présence de la CRS 8 en Martinique.

Pour mémoire, un arrêté de 2014 de la Ministre George Pau-Langevin a confié à l’historien Benjamin Stora, la présidence d’une « une commission d’information et de recherche historique chargée d’étudier et de rendre un rapport

sur : 1 Les événements survenus entre les 20 et 23 décembre 1959 en Martinique ; 2… ». Parmi les sept membres, il y avait Louis-Georges Placide, auteur de l’ouvrage de référence « Les émeutes de Décembre 1959, un repère historique (L’Harmattan) » et Laurent Jalabert, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, qui a été de 1998 à 2004 Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université des Antilles et de la Guyane.

http://polices.mobiles.free.fr/crs/martinique/martinique.html

photo : Cérémonie du détachement CRS à la Martinique (Coll Rodéric Martin)