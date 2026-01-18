Le Barreau de Martinique invente le bi-bâtonnat en bon dard et en tout cas car ?

janvier 17th, 2026

Les avocats et avocates de Martinique sont les plus drôles du monde. Depuis que Bondamanjak s’occupe notamment du cas de la Carpa, nos guacamoles s’affolent comme des folles. C’est fou.

Ce document démontre le niveau de facticité de ces gens au cœur de la vie de la cité. Cette vie sans vit affiche une médiocrité crasse. Comment peuvent-ils, comment peuvent-elles défendre le justiciable quand la ravissante Murielle Renar-Legrand est Madame la Bâtonnière et Pascaline Jean-Joseph est Madame le Bâtonnier ? Ça sent la sueur. Pire ça sent le trans ? En tout cas car ça manque de transparence.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer