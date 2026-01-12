Plus de 40 millions d’euros ont disparu des comptes des CARPA de Martinique et de Guadeloupe…qui sont les RESPONSABLES ?

Voici la liste des bâtonniers du Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sur les 10 dernières années (mandats généralement de 2 ans) :



2025 – 2026

Maître Marie-Michelle Hildebert – en fonction depuis le 1ᵉʳ janvier 2025.

2023 – 2024

Maître Josselin Troupé – bâtonnier depuis 1ᵉʳ janvier 2023 (avec vice-bâtonnier Jean-Nicolas Gonand).

2021 – 2022

Maître Tania Bangou – bâtonnière de l’Ordre depuis 1ᵉʳ janvier 2021.



2019 – 2020

Maître Charles Nicolas – élu bâtonnier pour la mandature 2019–2020, succédant à Bernard Pancrel ; confirmé comme bâtonnier en exercice en 2019.



2017 – 2018

Maître Bernard Pancrel – bâtonnier avant Charles Nicolas pour la mandature 2017–2018 (mentionné comme sortant juste avant 2019).



2015 – 2016

Maître Félix Rodes – figure célèbre, réélu antérieurement et indiqué par les archives comme ancien bâtonnier ayant exercé plusieurs mandats dont autour de cette période.

Voici la liste des bâtonniers du Barreau de Martinique sur les 10 dernières années



2026-2027

Maître Pascaline Jean-Joseph (élue pour la mandature 2026-2027)



2024-2025

Maître Murielle Renar-Legrand (en fonction en 2024-2025)



2022-2023

Maître Murielle Renar-Legrand (rejoint le rôle avant 2024) — probablement début de mandat 2024



2021-2022

Maître Pascaline Jean-Joseph (élection initiale en juin 2021 mais contestée)



2021

Maître Georges Emmanuel Germany (nouvellement élu le 20 novembre 2021)



2018-2019 / 2020

mandat de Maître Philippe Sénart (successeur précédant 2021 selon sources liées)



2018-2019

Maître Laurence Hunnel-Ozier Lafontaine (mandat débutant 1er janvier 2018)



2016-2017

Maître Dominique « Bòlòf » Nicolas (élu en juin 2015, en fonction à partir de 2016)

