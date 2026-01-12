Scandale financier des CARPA en Martinique et en Guadeloupe…RCI et Alexandra Élizé se réveillent après 6 mois de sommeil volontaire

janvier 12th, 2026

Ça fait 6 mois que Bondamanjak parle du grave scandale financier qui touche les CARPA de Martinique et de Guadeloupe. plus de 40 millions d’euros évanouis dans la nuit couleur robe d’avocat. C’est le guacamole.

Aussi, Alexandra Élizé est en mode take Caire. Elle écoute en boucle de Cabrimol. C’est son tube de chevet. RCI c’est le vit dans le QI. Le vide quoi.

À Martinique La Première (Lol) Franck Zozor s’est offert un sarcophage climatisé (Pascale a validée l’achat) avec dedans un distributeur automatique de mojito et de bokit. Tranquille le Francky. Vas-y c’est bon. C’est bon bon bon.

Pas un mot sur le cas Carpa. Motus…vu que ça pue l’anus. Appelez moi le kiné du Diamant. Oups. Massons. Passons. Il faut noyer le passon sans passion. Frit frit frit.

À RCI c’est le jour du réveil matin.

C’est Alexandre Giraud qui s’y colle. Pensum en Somme. Et ce n’est la Sologne chère à Patrick C. Il sort les gyrophares. Il a le rôle du couteau dans le griromon qu’il n’a pas planté. Manque d’éthique sénégalaise. Pathétique.

Lire aussi : https://www.bondamanjak.com/plus-de-40-millions-deuros-ont-disparu-des-comptes-des-carpa-de-martinique-et-de-guadeloupe-qui-sont-les-responsables/

L’Ordre des Avocats des Hauts-de-Seine lâche les CARPA de Guadeloupe de Martinique…putain…ça pue

