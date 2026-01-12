Municipales 2026 en Martinique : Utiles décramponne Cédric Crampon

janvier 12th, 2026

C’est le premier coup de théâtre de la campagne pour les Municipales de 2026 en Martinique. Le candidat Cédric Crampon pensait avoir trouvé chaussures à ses pieds pour briguer le fauteuil de maire de la commune du Vauclin. Que nenni. Les démocrates du groupe WhatsApp de Bondamanjak ont contrarié son projet politique en lui coupant l’herbe sous les semelles.

Ex (?) RN sulfureux, CC (qui a des initiales préjudiciables) se présentait sous la bannière UTILES. Eh bien, ça c’était avant. La réaction du parti politique vaut son pesant de cacahuètes. Il faudra vraiment qu’on trouve rapidement des fournisseurs de pop corn.

