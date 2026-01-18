Fort-de-France…une ville à la rue sans blé NAC (Nul À Chier) ?

Le titre de cet article est de la rédaction de Bondamanjak.

Par Francis Carole

COMMENT LES DEUX MANDATURES DE DIDIER LAGUERRE (2014 à 2026) ONT CONTRIBUÉ À PLOMBER LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE ?

1-ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT DE FORT-DE-FRANCE

🔸2001 : 164 887 430 Millions d’euros.

🔸2014 (fin des mandatures Letchimy et St-Louis-Augustin) :

221 692 330 Millions d’euros.

🔸2019 (après 5 ans de mandature Laguerre)

237 226 070 Millions d’euros.

L’équipe en place a donc largement participé au surendettement de Fort-de-France et à ses dérives financières.

2-ÉVOLUTION DU DÉFICIT DE LA VILLE

🔸2001 : -17 740 482 Millions d’euros.

🔸2014 : -34 306 544 Millions d’euros.

🔸2021 : -62 230 000 Millions d’euros.

L’équipe en place a pratiquement multiplié par 2 le déficit de la ville entre 2014 et 2021 ‼️

3-LE RAPPORT DE LA CRC D’OCTOBRE 2019 RÉVÈLE L’OPACITÉ, LES FALSIFICATIONS DES BUDGETS ET COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE ET MET CETTE DERNIÈRE DANS L’OBLIGATION DE REDRESSER SES COMPTES.

🔸La ville est désormais placée sous COROM (COntrat de Redressement Outre-Mer) entre 2021 et 2023 pour un redressement des comptes en 2023. Cet objectif n’ayant pas été atteint, un nouveau COROM est signé pour 2024-2026.

🔸La ville est sous haute surveillance de l’État et de la CRC qui, en 2023, rectifie le compte administratif de Didier Laguerre. Le budget 2024 sera arrêté et rendu exécutoire par un arrêté préfectoral en raison de la sous-évaluation par le maire des déficits réels.

La gestion catastrophique de la ville a donc conduit à ce qui s’apparente bien à une mise sous tutelle de l’État.

4-UNE POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ AU DÉTRIMENT DES FOYALAISES ET DES FOYALAIS

Durant les 2 mandatures Laguerre (2014-2026), on assistera à

🔸Une chute vertigineuse des dépenses d’équipements et travaux :

-2015 : 20,60 Millions d’euros;

-2016 : 9,5 Millions d’euros;

-2017 : 5,5 Millions d’euros;

-2018 : 2,8 Millions d’euros ‼️

🔸Une baisse des services à la population

-2016 : 16,7 Millions d’euros;

-2017 : 11,8 Millions d’euros.

Les quartiers et le centre-ville ont beaucoup souffert de cette politique d’austérité qui a profondément et durablement pénalisé Fort-de-France et ses habitant.e.s.

5-UN NÉCESSAIRE AUDIT FINANCIER ET ORGANISATIONNEL

🔸La situation financière de la ville reste extrêmement fragile.

🔸Dès notre arrivée nous procéderons à un audit financier et organisationnel de la ville et de ses satellites qui permettra de faire la lumière sur l’état réel des finances.

🔸Les résultats de cet audit seront portés à la connaissance de la population et serviront de bases à l’élaboration d’un projet financier cohérent et durable



Comme vous pouvez le contacter Didier Laguerre ment (mais ce n'est pasunscoop) :

Francis Carole