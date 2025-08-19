Où est passée l’employée de la Collectivité Territoriale de Martinique qui a détourné tranquilou… 2.8 millions d’euros sous les yeux KOKLI de Serge Letchimy alias Tèt Boskaf ?

août 18th, 2025

Où est passée l’employée de la Collectivité Territoriale de Martinique qui a détourné tranquilou… 2.8 millions d’euros sous les yeux KOKLI de Serge Letchimy alias Tèt Boskaf ? Bonne question. Plus nouvelle. même pas un petit message Whatsapp. Un audio un peu idiot ? Rien.

La justice est aveugle. La bâtonnière Murielle Renar-Legrand tourne à fond comme une bétonnière sur un chantier éternel mais rien de constructif ne sort de ce tournis empreint de mortier mort comme dirait Maître Mortimer du barreau maître. Le temps prend tout son temps. Pourtant…

Où est passé cet agent de catégorie C qui a su céder à des moments où les billets savent se déshabiller ?

Aucun juge pour jauger cette affaire. Pour prendre de la hauteur au coeur d’une gouvernance qui a manqué d’ingénierie.

À suivre…

