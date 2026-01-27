L’Ordre des Avocats de Martinique a VENDU la « Maison de l’avocat ». Lol

La Martinique est un paquebot de la facticité et le barreau de cette île chère à Émia Eriasec est sa figure de proue. Prout. La fameuse Maison de l’avocat promise par le bâtonnier Dominique « Bòlòf » Nicolas était une arlésienne créole. Elle n’a jamais vu le jour.

Située sur une parcelle de 800 m2 cette demeure créole est amiantée autant que le dit amant de la femme couchée du Diamant et c’est surtout une véritable masure et ce n’est pas Bruno qui nous démentira.

Ce bien devenu fort embarrassant aurait été vendu en 2025 bien en dessous de son prix d’acquisition. Une mauvaise affaire pour ces « experts » du droit qui, une fois de plus, se sont vus mettre un doigt comme en Espagne. Olé. À suivre.