Laurence Hunel Ozier-Lafontaine et le point…G

Hier, suite à cet article, https://www.bondamanjak.com/carpa-martinique-lex-batonnier-laurence-hunel-ozier-lafontaine-peut-elle-au-nom-de-jesus-expliquer-pourquoi-elle-preleve-24-150-sur-les-indemnites-dun-justiciable-alors-que-ce-dernier-beneficie-de-lai/, un peu tannée, le bâtonnier Laurence Hunel Ozier-Lafontaine est sortie de sa tanière.

Grâce à un QI également tanné par tant d’années dédiées au cutané, elle a pondu une réponse omelette sur la page Facebook de Bondamanjak .

NON ! Je n’ai jamais travaillé à l’Aide Juridictionnelle pour ce client et je n’ai jamais perçu d’honoraires à l’Aide Juridictionnelle dans cette affaire.

Je tiens à rétablir la vérité par respect pour les justiciables martiniquais.

M. G avait perdu ses proches dans le crash du Panama en août 2005.

Vu la gravité et la complexité de ce dossier, Il n’a jamais été question pour moi d’assurer la défense de ses intérêts à l’aide juridictionnelle.

M G aurait pu refuser de travailler avec moi et prendre l’attache d’un autre de mes confrères qui accepterait d’être payé à l’AJ.

M G a tenu à me confier son dossier et signer une convention d’honoraires de résultat pour ma rémunération, ce qui est autorisé par la Loi.

Ce document est dans le dossier d’un juge d’instruction saisi à Paris.

Mais au lendemain de la signature de cette convention, M. G s’est rendu au bureau d’aide juridictionnelle déposer une demande en mentionnant mon nom dans son dossier. Je ne m’en suis jamais préoccupée.

Quand nous avons gagné cette affaire en août 2013, Monsieur G a reçu son règlement par chèque.

J’ai été payée conformément à la convention d’honoraires signée par M. G. Le retrait des fonds a été effectué de la CARPA avec l’accord écrit signé par le client. Ces documents sont au dossier du juge d’instruction.

Je n’ai donc jamais travaillé à l’aide juridictionnelle et jamais perçu d’honoraires versés par l’AJ dans cette affaire contrairement à ce qui est écrit mensongèrement dans cet article sans la moindre preuve.

A la date du retrait de fonds en 2013, j’ignorais qu’un jour j’occuperais la fonction de Bâtonnier de mon Ordre.

Mais cinq ans plus tard, en janvier 2018, je le suis devenue.

De septembre 2018 jusqu’à ce jour, j’ai subi un véritable harcèlement de ce monsieur.

Toutes les procédures engagées par monsieur G à mon encontre ont été vouées à l’échec.

Monsieur G a donc saisi l’opportunité d’un article ignoble sur ce « site de désinformation » comme ultime tentative de me discréditer !

La mission d’un média est de diffuser une information vraie fondée sur des investigations poussées et des sources fiables.

Ce « site de désinformation » qui n’est pas un média officiel, a pour seul objectif de médire, salir et discréditer les personnes à partir de faits tronqués ou faux.

A travers ces attaques dirigées contre ma personne, je considère que c’est ma profession et le Barreau de Martinique qui est visé.

Il s’agit là d’infractions pénales qui doivent définitivement être condamnées.

Laurence HUNEL OZIER LAFONTAINE

Ce que je retiens …c’est … « Ce « site de désinformation » qui n’est pas un média officiel, a pour seul objectif de médire, salir et discréditer les personnes à partir de faits tronqués ou faux ».

OK.

Aussi, on va prendre de la hauteur façon 19 février 2026. Voilà un document que celui que vous intitulez Monsieur G m’a confié. Et là Laurence, l’eau devient rance. La fontaine change de débit. On est désormais entre CRU et CRUE. Et le précieux breuvage se transporte dans un perméable panier en osier perdant.

Afin d’éviter toute lecture en diagonale qui pue l’anal on va isoler l’important.

…(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003629 du 18/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Fort-de-France).

Sans commentaire mais commentaire ?

Mince…on va avoir droit à du …à suivre…putain….Pétain comment peut-on en bon dard et en tout cas car…

gilles dégras