Bad Bunny envisagerait d’acheter une maison en Martinique

En mettant en lumière le drapeau de la Martinique lors de la mi-temps de la finale du Super Bowl…Bad Bunny ne pensait pas que ce symbole allait déclencher une telle euphorie dans l’île chère à Aimé Césaire et Émia Eriasec.

Le chanteur portoricain a reçu des centaines de messages de remerciements. Aussi BB (à ne pas confondre avec Brigitte Bardot) envisagerait sérieusement de faire l’acquisition d’une propriété dans le sud de l’île.

Les agences immobilières sont déjà en mode priapisme dans le prisme. Selon nos sources, des demeures sur la côte atlantique entre le François (Cap-Est) et le Marin seraient déjà en bonnes places sur ses fiches.

Imaginez un instant, le visqueux creuset linguistique si le sieur organise des soirées entre By Low Law et albaricoque…La salsa va balancer la sauce. Arriba riba. Speedy le gonze à l’aise. À suivre…