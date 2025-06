Comment Bernard Hayot peut-il ouvrir sa GUEULE de béké à propos de la vie chère quand il vend en Martinique un pack d’Evian 3,4 fois plus cher qu’à Paris ?

Quand je lis ce communiqué de presse à la con…je me demande bien ce qui m’empêche de traiter Bernard Hayot d’ENCULÉ ? C’est une bonne question béante qui me hante tel une ente déguisée en fente.

Aussi, il faut peut-être qu’on arrête ce petit jeu créole à la con. Ça fera un an en juillet qu’on joue aux billes. Ça fait un an que le 21 mai 1848 dure un an. Il faut qu’on passe à autre chose.

Pour que ces enculé-es arrêtent de prendre les nègres pour des cons. Fok sa fini.

Lettre ouverte à Yaël Braun-Pivet Présidente de l’Assemblée Nationale française concernant la glaire mansuétude dont elle fait montre face à la dimension sodomisatrice durable de la vie chère en Martinique