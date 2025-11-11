Les candidates à Miss France 2026 à fond le zouk…Serge Letchimy est ravi

Voir sur Tik Tok ➡️ https://vm.tiktok.com/ZNdKftGCc/

Les 30 candidates à l’élection de Miss France 2026 sont actuellement en Martinique. Elles sont en mode LAFOUKA…un peu à cause et surtout grâce au tsunami musical provoqué notamment dans le pays qui a vu naître Antoine Crozat, par Joé Dwet Filé et son 4 kampé.

Néanmoins c’est sur Fanny J qu’elles ont prouvé qu’elles savent se retrousser les manches quand il s’agit de bouger les hanches. Le samedi et même le dimanche.

Une nouvelle qui a réjouit grandement Serge Letchimy qui sera le 17 novembre prochain à la FNAC pour le lancement de son premier tube zouk à découvrir en cliquant sur le lien suivant :

https://www.bondamanjak.com/serge-letchimy-nouvelle-%e2%ad%90%ef%b8%8fstar%e2%ad%90%ef%b8%8f-du-zouk/