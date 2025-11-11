Transat Café L’Or 2025 : le Class 40 Martinique Horizon se rapproche

Nos deux héros Moane Mangatalle et Jacques-Yves Aglaé ont entamé la traversée de l’Atlantique dans la route la plus orthodromique possible après voir doublé les Iles Canaries.

Après avoir fait, comme tous les bateaux de la Class 40, la longue descente au large des côtes africaines pour aller chercher les alizés qui devraient les pousser jusqu’à la Martinique.

Ça fait 16 jours qu’ils se battent. Ils sont autour de la 30ème place sur 42, dont 7 abandons.

Comme dans pratiquement tous les sports aujourd’hui, l’argent fait la différence et le budget souvent décide de la place à l’arrivée. Déjà entreprendre cette aventure, pas à la portée de tout le monde, montre qualité de nos deux héros. Car, si le budget est fondamental, comme on l’a dit ; dans ce type d’aventure la force, le courage, la persévérance sont primordiaux. D’abord pour s’engager, convaincre, trouver les budgets, le bateau, convaincre encore, puis tenir quand les éléments sont contraires, tenir dans le vent, la mer, le froid, la fatigue, la peur la nuit de heurter un ofni.

Bon, on va dire que ces deux-là sont bien nés. Très bien même. Ce sont des enfants de la mer. L’un a eu pour père celui qui fut pendant des années le tacticien de Félix Mérine, participant à construire sa gloire, l’autre est le fils de celui qui depuis des années et jusqu’à cette année était le Directeur du Tour des Yoles Rondes de Martinique.

S’ils ont commencé jeune dans la voile classique très vite, les deux ont choisi la yole-ronde comme théâtre de leurs exploits.

Ils sont encore en train d’en accomplir un plus grand encore, un truc presque inimaginable : traverser les mers sur un bateaux à voile d’un peu plus de 12 mètres. Chapeau !