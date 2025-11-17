Transat Café L’Or : Moane et Jean-Yves résistent et tiennent

Les choses deviennent de plus en plus difficile pour l’équipage du Class 40 martiniquais Martinique Horizon engagé dans la Transat Café L’or 2025. Ça fait plus de 3 semaines que nos héros affrontent touts les difficultés de la course au large et maintenant ils naviguent dans l’immensité de l’océan.

Champions sur des yoles rondes de Martinique, leur connaissance de la navigation côtière, propre à la yole, ne doit pas bien les aider, mais l’expérience de l’analyse des données météorologiques (vent, courant, choix de cap, …) de Jean-Yves et le sens tactique de Moane alliés à leur courage, leur habitude de la mer et leur volonté leurs permettent de tenir, heure après heure, nuit après nuit.

La fatigue, le manque de sommeil, les petits bobos que l’eau salée envenime, les bleus et les bosses à peine soignés, l’humidité permanente dans le bateau vêtements compris, la mauvaise alimentation : ce qu’ils peuvent, quand ils peuvent, l’angoisse de l’avarie qui mettrait fin à l’aventure, la nuit interminable, …tout ça s’accumule, joue sur le moral contribuant à la dureté de l’épreuve.

Heureusement, nos gars sont sous des latitudes plus clémentes en température, même si, la nuit en pleine mer, dans le vent, il fait froid.

La Martinique attend ses héros. Tjenbé léga !