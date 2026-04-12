Banal et tranquille scandale sanitaire à Fond Boucher en Martinique🫩🫩🫩

avril 12th, 2026

Un énième scandale sanitaire en Martinique. Bof…rien de nouveau sous le soleil. Et en sus vous me direz qu’il y a plus grave. Par exemple il n’y a pas de sectes dans l’île chère à Émia Eriasec et donc à Fond Boucher on devrait arrêter de se plaindre.

Eh oui…entre Case-Pilote et Bellefontaine, les habitants impactés par cette sympathique nuisance environnementale qui rime notamment avec moustique devraient se tenir à carreau. Même si ça pique. Même si ça leur tient à cœur.

Pour l’instant, les autorités locales et les autorités « compétentes » (plus ça va plus j’adore ce mot à fortes consonnances flatulantes) ne se bougent pas le QI pour régler le problème.

Il faut MAINTENANT visionner des vidéos pour bien toucher du doigt ce séisme épidémiologique et microbien.

Ça ne dérange personne. Même pas cette élue de la glandeuse Collectivité Territoriale de Martinique qui a une case nouvelle comme dirait un chauve créole, une immense villa à tiroirs dans le coin. À suivre…

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer