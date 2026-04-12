Banal et tranquille scandale sanitaire à Fond Boucher en Martinique🫩🫩🫩

Un énième scandale sanitaire en Martinique. Bof…rien de nouveau sous le soleil. Et en sus vous me direz qu’il y a plus grave. Par exemple il n’y a pas de sectes dans l’île chère à Émia Eriasec et donc à Fond Boucher on devrait arrêter de se plaindre.

Eh oui…entre Case-Pilote et Bellefontaine, les habitants impactés par cette sympathique nuisance environnementale qui rime notamment avec moustique devraient se tenir à carreau. Même si ça pique. Même si ça leur tient à cœur.

Pour l’instant, les autorités locales et les autorités « compétentes » (plus ça va plus j’adore ce mot à fortes consonnances flatulantes) ne se bougent pas le QI pour régler le problème.

Il faut MAINTENANT visionner des vidéos pour bien toucher du doigt ce séisme épidémiologique et microbien.

Ça ne dérange personne. Même pas cette élue de la glandeuse Collectivité Territoriale de Martinique qui a une case nouvelle comme dirait un chauve créole, une immense villa à tiroirs dans le coin. À suivre…