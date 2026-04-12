Au Diamant en Martinique on peut déguster le corps du Christ avec vue imprenable sur la mer

Là…on n’est plus à la table du diable. On est au Diamant…dans une église qui offre une vue imprenable sur la mer.
Le curé de cette paroisse a sûrement du mal à motiver tous ses fidèles. Même Hugo.
avril 12th, 2026
Là…on n’est plus à la table du diable. On est au Diamant…dans une église qui offre une vue imprenable sur la mer.
Le curé de cette paroisse a sûrement du mal à motiver tous ses fidèles. Même Hugo.
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