Procès de la catégorie C en Martinique : le 4 juin…il n’y aura pas de MAIS…

juin 2nd, 2026

La Martinique, l’île qui a vu naître à la fois, le Code Noir, Aimé Césaire et Émia Eriasec n’a pas fini de nous surprendre.

On n’a pa eu droit à la saison 2 de BANDI mais il paraît que la saison 1 de BANDÉ circule de sac en sac sur les RS. RAS.

Nous, le 4 juin 2026 au Tribunal de Fort-de-France, on va se contenter de la saison 2 de Catégorie C (CC pour les intimes).

On saura si Clarisse va se sacrifier ou mettre en lumière les nombreuses zones d’ombres de ce dossier dont l’opacité arrange certainement…certains complices bon teint. À suivre…

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