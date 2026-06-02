Un week-end de juin à Paris

Qui commence ce vendredi 5 juin avec le Marché de la Poésie. De 18 h à 21 h 30, présentation de Poétesses Francophones Contemporaines du Parlement des écrivaines francophones avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Liberté Ad Libitum, sur le thème du Printemps des Poètes, anthologies d’inédits dirigées par Suzanne Dracius. Lectures d’extraits et dédicaces par plusieurs des poètes qui y figurent. Ce sera au stand 308, des éditions Idem – Jean-Benoît Desnel, situé dans l¹allée extérieure, côté rue Saint-Sulpice, près de l¹entrée Nord.

https://www.paris.fr/nuit-blanche-2026

L’édition 2026 du Marché de la Poésie se tiendra à partir de demain mercredi 3 juin au dimanche 7 juin, de 10 h à 20 h 30 sur la place Saint Sulpice, Paris 6e.

Qui continue le samedi 6 juin, avec l’édition 2026 de La Nuit Blanche, avec un évènement proposé par Jean-Benois Desnel : « L’heure du punch », au premier étage de la Rhumerie. Pour participer inscription préalable par ce lien :

https://my.weezevent.com/lheure-du-punch-la-nuit-blanche-1

Métro Mabillon pour la Nuit Blanche à la Rhumerie.

Week-end donc à noter dans vos agendas.