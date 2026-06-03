Un pharmacien détourne 2 millions 400 000 euros au détriment de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique

Un pharmacien détourne 2 400 000 euros au détriment de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique.

L’homme grand spécialiste du Doliprane, a choisi la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou « plaider-coupable », une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité.

Cette vision « opaque » de la justice nous oblige à une investigation qui ne puise pas dans les communiqués et les conférences de presse à la con pour journalistes à la con. Néanmoins on peut déjà situer l’officine qui se trouve dans une commune du sud de l’île chère à Émia Eriasec. À suivre…