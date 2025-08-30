La commune du Vauclin en Martinique obtient le Prix Goldman pour l’environnement 2025

La commune du Vauclin en Martinique vient de remporter le Prix Goldman pour l’environnement 2025.

En attendant le communiqué de Serge Letchimy et celui de Didier Laguerre, le maire de la commune du Vauclin Jimmy Farreaux a signifié sa surprise et surtout sa fierté…« Nous ne pensions pas que cette réalisation sur la plage de la pointe Faula qui, confirme notre engagement pour le développement durable et l’écologie créole, allait interpeller favorablement les membres tatillons du jury du Prix Goldman pour l’environnement ».

En effet, l’enrobé et le goudron qui flirtent avec les algues sargasses, le soleil et les vagues constituent un atout touristique majeur qui devrait ravir Bénédicte Pivert di Geronimo l’active présidente du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT).