Municipales 2026 à Fort-de-France en Martinique : Didier Laguerre…Béatrice Bellay et Francis Carole entre un fauteuil pour deux et trois êtres et un coup fin ?

août 29th, 2025

Conformément au décret fixant la date des prochaines élections municipales et communautaires, les citoyens seront appelés aux urnes les 15 et 22 mars 2026 dans l’ensemble français. Dans l’île qui a vu naître Émia Eriasec, le Pitt Principal de Martinique sera sans l’ombre d’un doute…Fort-de-France. Le chef-lieu prend des airs de Bastille. Et le PPM se prépare à la guerre. En effet, la mairie prend l’eau, de Didier. Entre deux verres de Vermouth, de Redoute à Moutte le doute s’installe. On craint, une volée de Balata.

Le maire sortant se rapproche de la sortie. C’est ce sort tant souhaité qu’on lui souhaite. La concurrence a des références. Béatrice Bellay députée de la circonscription a fait de Johnny Hajjar un dépité. Francis Carole en embuscade prépare son stock de graines de muscade qu’il compte utiliser en cascade.

Selon nos sources, Catherine Conconne, celle qui garantit à ses ex futurs ex amis du PPM, une amicale opposition passive à la Collectivité Territoriale de Martinique aurait monté une cellule de communication underground pour sévir sur les réseaux sociaux dans les jours et semaines à venir. Comme dirait mon poissonnier Michael…ça sent le thon rouge.

Derrière cette stratégie issue de la Bokit University se cache une volonté d’influer sur la future carte des municipales en vue des prochaines territoriales. Cheuuuu…bagay cho.

En attendant, voilà un petit sondage sympa :

Municipales 2026 en Martinique : Fort-de-France . Pour qui allez-vous voter ? (ce sondage prend en considération les candidats déclarés au 26 mars 2025)

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer