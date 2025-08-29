FINANCES DE FORT-DE-FRANCE : CE QUE LE MAIRE SORTANT VEUT CACHER AU PEUPLE

Par Francis CAROLE

Après avoir très largement contribué à la débâcle financière de la ville, Didier Laguerre cherche, sans vergogne, à se présenter en grand sauveur de Foyal. La très contestable « avancée majeure » dont il se réclame ne saurait compenser le désordre majeur auquel sa propre gestion, depuis 2014, a malheureusement plongé Fort-de-France.

✅UNE RESPONSABILITÉ POLITIQUE PERSONNELLE ACCABLANTE DU MAIRE SORTANT DANS LA FAILLITE DE LA CAPITALE

Laguerre s’emploie en permanence à se défausser de ses responsabilités : « Ce n’est pas moi », crie-t’il, comme s’il venait de débarquer et qu’il n’avait rien à voir avec la catastrophe financière actuelle.

En déclarant être soi-disant «solidaire de ses prédécesseurs », il leur impute en réalité les dérives financières dont il est, en grande partie, l’auteur.

Certes, F-DE-F connaissait déjà une situation difficile mais il l’a considérablement aggravée :

️▪️L’encours de la dette qui était de 164 887 430 M€ (millions d’euros) en 2000 est passé à 221 692 330 M€ en 2014, à la fin de la mandature Letchimy puis St-Louis-Augustin.

De 2014 à 2020 (1ère mandature de Laguerre), l’endettement s’aggravera et atteindra un record, en 2019, avec 237 226 070 M€.

️▪️Les déficits suivent la même courbe ascendante, passant de -17 740 428 M€ en 2014 à -34 306 544 M€ en 2016 et -60 156 217 M€ en 2017 !

La ville atteindra un déficit de -61,47 M€ en 2020 et -62,23 M€ en 2021 !

️▪️Durant toute cette période, les comptes de la municipalité se sont caractérisés par une opacité constante et la falsification des chiffres pour masquer les déficits, comme l’indique le rapport d’octobre 2019 de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) qui conduira à l’intervention de l’État dans les finances de la ville et à la mise en place, sous pression, d’un Contrat de Redressement Outre-Mer (COROM), à partir de 2021.

La CRC interviendra alors directement pour rectifier le compte administratif 2023(déficit encore de 15,92 M€ au lieu des 11,23 M€ inscrits frauduleusement dans le compte administratif présenté par la majorité municipale). Le budget 2024 sera arrêté et rendu exécutoire par arrêté préfectoral en raison de la sous-évaluation par l’équipe sortante des déficits réels.

️▪️Quand le maire de Fort-de-France déclare sur RCI, ce 28 août, qu’il a « un an d’avance sur le retour à l’équilibre », il ment encore à la population. En fait, il a deux ans de retard.

En effet, « le premier COROM (2021-2023) prévoyait une trajectoire permettant une capacité d’autofinancement nette positive en 2023. »

« Cet objectif n’ayant pas été atteint, le COROM de 2024-2026 fixe la consolidation de la capacité d’autofinancement positive de la ville sur les exercices 2024, 2025, 2026. »(COROM).

Il y a donc eu une séance de rattrapage pour retardataire…

✅UNE PURGE SANS PRÉCÉDENT QUI A ACHEVÉ D’ABÎMER DURABLEMENT NOTRE VILLE

La ville a été mise à l’arrêt durant plusieurs années pour tenter de redresser les errements budgétaires de l’équipe sortante.

Ainsi :

️▪️Les grands travaux ont été ajournés.

️▪️Les dépenses d’équipements et travaux ont connu une chute vertigineuse :

️20, 6 M€ en 2015,

️>9,5 M€ en 2016,

️>5,5 M€ en 2017,

️>2,8 M€ en 2018.

️▪️Les services à la population (éclairage public, équipements sportifs, développement durable et écologie etc…) ont été lourdement sacrifiés :

️>16,7 M€ en 2016,

️>11,5 M€ en 2017,

️>11,8 M€ en 2018

️▪️Les dépenses de fonctionnement ont drastiquement baissé, les prévisions de 2024 ayant été diminuées de 18,3 M€ par rapport à 2023.

️▪️En investissement, le taux d’exécution des dépenses qui n’était que de 42% en 2023 a encore stagné en 2024 avec 47%, très loin donc des objectifs fixés sur le papier pour faire illusion. Est-ce dû au hasard ou s’agit-il plutôt d’un subterfuge (ou wè y ou pa wè y) pour rétablir artificiellement les comptes ?

Précisons que tout ce gâchis a eu lieu en dépit de l’augmentation des produits des impôts locaux et de l’octroi de mer perçus par la ville.

Tel est donc, chiffres à l’appui, le bilan de 12 ans de gestion de Didier Laguerre qui, derrière les boniments de propagande, a en fait accentué le désespoir et la colère des Foyalais.es, aggravé l’agonie du centre-ville (devenu un centre aux rideaux baissés), accru l’abandon des quartiers et des populations les plus fragiles.

Fort-de-France n’est plus qu’une pâle capitale de plus en plus marginale et sans âme.

Un sursaut populaire de salut public s’impose aujourd’hui pour répondre au mieux aux besoins des Foyalais.es, relever les défis du redressement de notre commune dans tous les domaines de responsabilités de la municipalité, ramener la sécurité et donner sa véritable place à la capitale.

Ce ne sera pas l’œuvre d’un individu « providentiel » mais d’une population mobilisée et d’une ÉQUIPE compétente, lucide, dévouée, honnête et consciente de l’urgence d’agir en transparence pour la population.



Francis CAROLE

FOK SA CHANJÉ FODFWANS

FORT-DE-FRANCE

vendredi 29 août 2025

👉🏾LEXIQUE :

-CRC (Chambre Régionale des Comptes).

-COROM ( Contrat de Redressement Outre-Mer).

-M€ (Millions d’euros).