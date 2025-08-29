Danielle…Serge …on peut parler de L’APREM quand vous aurez un moment dans l’après-midi ?





En pleine panique financière en Martinique (perquisitions auditions), cet après-midi, j’ai vent de l’APREM (Accompagnement Préparation Retour à l’Emploi).

Un dispositif mis en œuvre de juillet à décembre 2023 en partenariat avec l’IMFPA et France Travail (ex Pôle Emploi). 222 Bénéficiaires du RSA âgés de plus de 25 ans ont participé à cette action.

L’APREM, en matière de détournements n’aurait rien à envier au REJI. Aussi, dans le cadre d’une transparence qui puiserait dans la démocratie participative, il serait important que Franck Zozor ou encore Annou i Manahé (an mond mervéyeu) interrogent Danielle Laport et Serge Letchimy sur le sombre underground de ce dispositif également suspect. À suivre…