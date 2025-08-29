Affaire Magalie #Méjean : un rapport d’autopsie qui se fait -vraiment- attendre

Article publié en 2014…

Disparue en #Martinique le 17 décembre 2013, Magalie #Méjean a été retrouvé morte le 23 janvier 2014. Ça fait plus de trois mois que ses parents et leur avocat attendent le rapport d’autopsie. Etrange autant que bizarre.

Extrait du Journal Liberté du jeudi 24 Avril 2014. Entretien de Nicolas CLAICH avec Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de la famille de Magalie Méjean.

Plus d’info sur l’affaire :

www.bondamanjak.com/affaire-magalie-mejean-quand-la-verite-seveillera-la-martinique-tremblera/