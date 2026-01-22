Quels sont les liens… les rapports entre la Bâtonniere de Martinique Laurence Hunnel-Ozier-Lafontaine et le Bâtonnier de Guadeloupe Charles Nicolas ?

janvier 21st, 2026

Quels sont les liens… les rapports entre la Bâtonnière de Martinique Laurence Hunnel-Ozier-Lafontaine et le sulfureux Bâtonnier de Guadeloupe Charles Nicolas ?

Tiens tiens tiens…c’est une putain de bonne question. À SUIVRE

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer