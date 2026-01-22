Quels sont les liens… les rapports entre la Bâtonniere de Martinique Laurence Hunnel-Ozier-Lafontaine et le Bâtonnier de Guadeloupe Charles Nicolas ?

Quels sont les liens… les rapports entre la Bâtonnière de Martinique Laurence Hunnel-Ozier-Lafontaine et le sulfureux Bâtonnier de Guadeloupe Charles Nicolas ?
Tiens tiens tiens…c’est une putain de bonne question. À SUIVRE…
janvier 21st, 2026
Quels sont les liens… les rapports entre la Bâtonnière de Martinique Laurence Hunnel-Ozier-Lafontaine et le sulfureux Bâtonnier de Guadeloupe Charles Nicolas ?
Tiens tiens tiens…c’est une putain de bonne question. À SUIVRE…
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.