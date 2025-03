QUI parle à l’oreille des chevaux et de Bernard Hayot ?

Nous sommes nombreux à nous être interrogés. Après chaque salve contre le Groupe Bernard Hayot (GBH), un communiqué complètement hors-sol ridicule de naïveté a été publié pour défendre l’honneur perdu du drôle d’oiseau franciscain de Frégate. À chaque lecture, le même sentiment.

Qui est l’idiot-e qui a rédigé ce communiqué à la con ?

Claire Richer ? Non. Elle est bien sosotte mais pas au point d’enfoncer le groupe dans lequel elle survit. Donc au bénéfice du doute…elle est sauvée.

Est-ce Jojo le Bag ? Non. Il est trop fatigué…l’écriture n’est pas son fort. Donc ce serait peut-être lui ? Non il donne son avis, ou plutôt, il secoue la tête. Selon un ami commun,…Bernard sait que son intelligence est limitée et qu’il a le cerveau lent même quand il prend de la hauteur grâce au vent de l’Atlantique.

Eric ? On peut tout lui reprocher sauf d’être con. Cela l’écarte rapidement du casting.

Bernard ? Lui, il ne parle pas et ne sait pas écrire. En revanche il sait compter et bien en sus. Réagir par communiqué ce n’est pas son genre ni son truc. Le bruit ne fait pas de bien.

L’héritier ? Estébékwé par l’eau…de vie et les médocs du Médoc et dit-on autres antidépresseurs est encore moins capable que le patriarche de La Défense du patrimoine. D’ailleurs, son papa lui rappelle qu’il est en train de brûler, sans bûcher, l’affaire de toute une vie. Putain, Pétain, comment peut-il ?

ALORS QUI ?

Qui peut pondre avec aise de telles fadaises ? j’ai réfléchi, examiné les termes employés…

Même si c’est nul…je me suis dis…que ce n’est pas Emmanuel de Reynal car Manu le diamantinois, malgré tout sa bonne volonté, est un écrit vain.

ALORS QUI ?

Je te le donne en mille Émile. Le communicant que tout le monde s’arrache est un ancien magistrat. En bon dard et en tout cas car. Avec un parcours impressionnant, il a su franchir toutes les étapes car il a, sans être un foudre de la pédale plus d’une Tour de France dans les mots laids.

Son crédo : « Répondre à toutes les attaques ». Là il est servi et on comprend l’amoncellement de ces communiqués. Il dit aussi : démentir les fausses accusations est-ce qu’il y a de plus compliqué. Il accompagne ..Nicolas Sarkozy, Eric Dupond-Moretti, Rachida Dati ou encore Michèle Alliot-Marie à travers toutes les tempêtes. Aujourd’hui il est associé chez DGM Conseil.

Ki non misié ?

Guillaume DIDIER

Au fait selon nos sources, Stéphane semblerait être atteint, par un nouveau mal contemporain qui s’intitule le brouillard mental : une incapacité de ce concentrer, mémoire qui joue des tours, fatigue intellectuelle, confusion mentale.

Déjà les réquisitions du parquet de Paris contre l’ancien président de la République devrait le ramener au réel et si j’ai un conseil (gratuit) à lui donner à lui et à son papa…attendez sagement la décision du tribunal concernant Nicolas Sarkozy et vous comprendrez alors la grande efficacité de celui qui l’a conseillé et qui murmure à vos oreilles. Otite assurée. À suivre…

gilles dégras