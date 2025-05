« Maguy Marie-Jeanne et Marc Frampton sont des délinquants opportunistes. »

Ces mots maux ont raisonnés dans la froide salle d’audience du Tribunal de Paris. Tel un ice crime qui ne laisse pas de glace, ils sont sortis de la bouche d’une jeune et jolie procureure de la République oeuvrant en France le pays des doigts dans l’homme noir cher à Antoine Crozat. J’en ai frissonné. Du frisi jusqu’au nez.

Après avoir analysé le dossier de l’accusation elle a finit par déclarer que les deux étaient coupables mais qu’elle demandait la relaxe pour les incriminations de faux et la condamnation de la prise illégale d’interêt.

Un an de prison avec sursis et un an d’interdiction de travailler en collectivité plus une amende de 10000 euros pour Marc Frampton.

Je me suis dit à ce moment là deux choses :

1) Heureusement qu’Alfred n’était pas là.

2) Tout ça pour ça ! Tout ça ? C’est-à-dire toutes ces années où l’accusation a déstabilisé toute une partie de la population, déstabilisé un mouvement politique, déstabilisé un homme politique et provoquer peut-être la problématique médicale du leader charismatique AMJ.

Une gabégie sans nom : un procès expatrié en France, la mise en place de tout un système de la machine judiciaire pour entendre des témoins entre la Martinique et Paris en visio conférence, MJ absent et définitivement absent de cette mascarade bien inutile .

Et après on se demande pourquoi la justice est si impopulaire et à quoi sert notre argent ? Les contribuables devraient quotidiennement bénéficier d’une protection fonctionnelle contre cette supercherie en développement durable.

Quelques moments d’émotion : Marc Frampton pleure sur le temps passé et le gâchis professionnel qui en a suivit.

A la fin de l’audience la Présidente a fait deux réflexions lourdes de sous-entendus, elle a noté que lors de la visio conférence un avocat proche de Philippe Edmond-Mariette était présent parmi les témoins ce qui a semblé semer un trouble dans son esprit.

Après la plaidoirie de Maître Constant elle a dit qu’elle avait observé une certaine porosité entre les parties.

Qu’est-ce que ça veut dire ?

On attend avec impatience la vraie audience renvoyée au 17 septembre 2025 pour examens neurologiques d’ Alfred Marie-Jeanne.

Question : Si son état ne s’est pas amélioré, pourra t- il être jugé, pourra t- il être condamné et cette audience pèserait- elle sur le verdict de Maguy Marie-Jeanne et Marc Frampton ?

La Défense d’Alfred aura l’occasion alors de lâcher la foudre sur ce manjé kochon judiciaire qui nous a occupé tant d’années et fait perdre autant de tant que de temps.



gilles dégras