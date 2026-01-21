BTP Martinique : AG entre pourceaux, avec cerise sur le groin la sénactrice Conconne

janvier 21st, 2026

Alors que le secteur du BTP antillais se meurt et s’enfonce dans une crise désormais ouverte, la Fédération du BTP de Martinique se réunit ce mercredi 21 janvier 2026 en Assemblée Générale à l’hôtel Valmenière pour s’auto-célébrer… d’une vile manière au coeur de la ville chère à Émia Eriasec.

Une AG AA annoncée comme un grand moment de « dialogue », de « stabilité » et de « continuité ». 🤪🤪🤪

Le tout placé, bien sûr, sous le signe rassurant de la co-construction.
Traduction : on mange entre soi, on se congratule, et surtout, on ne change rien.

Fait notable et hautement symbolique : la présence annoncée de la sénactrice CC. Une apparition politique qui interroge.
Au-delà des petits fours servis ce soir, y aurait-il quelques marchés publics à grignoter ?

Pendant que le BTP martiniquais vacille,
La porcherie, elle, festoie, se goinfre le groin à grands coups de goink.

