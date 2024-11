Les meilleurs artisans qui travaillent en Martinique viennent de Guadeloupe

Récemment, le cousin de la marraine de mon filleul avait une pièce de 30 m2 à carreler chez lui en Martinique. Il recherche donc un artisan pour réaliser la chose. Après une semaine et demi de rendez-vous manqués, il appelle le père de sa femme, c’est-à-dire son beau-père qui lui donne un contact.

Ce sont des guadeloupéens. Des originaires de Guadeloupe qui viennent régulièrement dans l’île chère à Émia Eriasec pour travailler sur des chantiers. Les gars sont arrivés. Fap fap. 30 m2 ? Ok. Deux heures 15 plus tard. Les mecs ont pris de la hauteur. 30 m2. Boum. Esta teminado. Ni vu ni connu. En bon dard et en tout cas car le carrelage est top. Sans commentaire mais comment taire ?