Martinique : il y a-t-il un Baltasar créole au Comité Martiniquais du Tourisme ?

Plus rien ne va en Martinique. On détourne l’argent (2 000 000 €) des personnes handicapées à la Collectivité Territoriale de Martinique…on ne règle pas les factures des prestataires et autres fournisseurs.

Et voilà qu’on apprend, malgré une omerta boskafienne, qu’une femme travaillant au Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) aurait été au coeur d’une nouvelle affaire de harcèlement sexuel et moral au sein de la structure qui siège dans la phallique tour Lumina Sophie.

Le cas vicieux et visqueux avait giclé aux yeux du personnel qui…choqué aurait même fait un débrayage pour reprendre son souffle souffrant.

Notre quête d’information va se poursuivre car quand ça sent la quèquète en rut…il faut une enquête où on se mouille.

Et si Carole Exily avait raison…