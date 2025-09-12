Détournement de fonds publics (2 800 000 €) à la Collectivité Territoriale de Martinique : la Paierie Territoriale prépare la Coupe du Monde de volley ball créole

Ce jeudi 26 décembre 2024, lendemain de la énième naissance de Jésus, je profite que Kathleen Bilas soit en vacances pour initier une nouvelle investigation.

Appel téléphonique au 0596 59 55 00. Au deuxième essai, ce qui est une performance extraordinaire en Martinique, je parle à quelqu’un de la paierie territoriale. Hourra. Vive les rats. Vive de Gaulle. Vive Antoine Crozat.

C’est Madame Nancy. Juliette pour les intimes. mais ce n’est pas encore le cas entre nous. Quand je me présente. gilles dégras de Bondamanjak…à l’autre bout du fil, je sens que son transit intestinal est en pleine mutation.

Quand j’enfile à la suite moult questions concernant le détournement de 2 000 000 € de fonds publics à la Collectivité Territoriale de Martinique, je sens que le dialogue ne sera pas social mais pas non plus sociable. Mauvaise sauce. Juliette Nancy se défend comme une Lorraine en vacances au Lorrain. Ça sent l’Alsace.

Elle brandit le drapeau noir et masques blancs du devoir de réserve. Et…« nous ne parlons pas aux médias et il y a une enquête en cours ». Je regrette alors l’absence de Kathleen. Partout tatis. Un seul être vous manque et paf le loup. Et j’ai crié…crié é Kathleen pour qu’elle revienne… » Peine perdue.

Du coup, je demande à parler au payeur, Madame Marie Ostalie Morvillier. J’ai droit à la classique réponse à la con : « …elle est en réunion. Je vais lui communiquer votre numéro et elle verra si elle vous rappelle ». Ça sent le mensonge boskafien. On aurait dit une tatacherie. Mais bon pas grave. Prochaine étape…il faudra contacter Madame Sandra Zamor. On verra si elle est plus cool. Il faut y croire. À suivre.

Décembre 2024 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?