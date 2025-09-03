Lettre ouverte à Bernard Hayot… Chlordécone en Martinique la vérité

Par gilles dégras.

Il a tout. Tout ce qu’un homme normal peut désirer. Que puis-je lui offrir pour ce Noël 2022 ? Il a l’argent, les terres, les Carrefour, les femmes noires surtout il les aime très noires, les plus jolies voitures, la maison coloniale la plus prestigieuse de Frégate, le plus bel appartement de la rue des Sablons à Paris, des voyages en 1ère dans le monde entier, des amis puissants, ministres, leaders d’opinions, milliardaire. Il a tout vous dis-je…que puis-je lui offrir ?

À son âge, il perd quelque chose de précieux que l’argent ne peut pas acheter…la mémoire. Bernard, ce que je vais te donner n’a pas de prix. Je suis le seul à pouvoir te faire ce cadeau…les autres n’osent pas. Ils n’ont pas le courage. Moi Bernard, j’ose.

Pour ce « fer », je vais revêtir ma robe rouge, ma barbe blanche et je dépose dans ta cheminée le précieux cadeau. Finalement, je vais t’en faire deux. Oui Bernard c’est cadeau !

Quelque chose que tu n’as pas l’occasion de vivre, entouré de menteurs professionnels, je pense au pauvre Jojo et à ton directeur qui mentent mais contrairement à Pinocchio ne voient pas leur nez s’allonger mais s’élargir, Bernard la vérité si je mens je te l’offre ce moment de vérité.

Tu sais Bernard…dans le dossier de la chlordécone, certaines pièces ont disparu. Disparèt pran yo. Mais pas toutes…

Je t’en offre une.

Je te cite la cote D28

C’est un procès verbal du 30 novembre 2007 à 9 heures.

Le capitaine de police Jean-Marc Arsigny agissant en vertu d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction monsieur Cantinol fait une perquisition le 29 novembre 2007 dans les locaux de la société Biométal du Robert, zone industrielle de la SEMAIR en Martinique. Bon je sais …ça fait longtemps et tu as oublié…

La mémoire désigne à la fois la capacité d’un individu de se souvenir de faits passés et se souvenir de lui-même.

Bon je conçois tu ne t’en souviens plus. Soit. Tous ces policiers sont reçus par le Président Directeur Général du Groupe Laguarigue SA.