Lettre ouverte à Bernard Hayot… Chlordécone en Martinique la vérité

Par gilles dégras.
Il a tout. Tout ce qu’un homme normal peut désirer. Que puis-je lui offrir pour ce Noël 2022 ? Il a l’argent, les terres, les Carrefour, les femmes noires surtout il les aime très noires, les plus jolies voitures, la maison coloniale la plus prestigieuse de Frégate, le plus bel appartement de la rue des Sablons à Paris, des voyages en 1ère dans le monde entier, des amis puissants, ministres, leaders d’opinions, milliardaire. Il a tout vous dis-je…que puis-je lui offrir ?
À son âge, il perd quelque chose de précieux que l’argent ne peut pas acheter…la mémoire. Bernard, ce que je vais te donner n’a pas de prix. Je suis le seul à pouvoir te faire ce cadeau…les autres n’osent pas. Ils n’ont pas le courage. Moi Bernard, j’ose.
Pour ce « fer », je vais revêtir ma robe rouge, ma barbe blanche et je dépose dans ta cheminée le précieux cadeau. Finalement, je vais t’en faire deux. Oui Bernard c’est cadeau !
Quelque chose que tu n’as pas l’occasion de vivre, entouré de menteurs professionnels, je pense au pauvre Jojo et à ton directeur qui mentent mais contrairement à Pinocchio ne voient pas leur nez s’allonger mais s’élargir, Bernard la vérité si je mens je te l’offre ce moment de vérité.
Tu sais Bernard…dans le dossier de la chlordécone, certaines pièces ont disparu. Disparèt pran yo. Mais pas toutes…
Je t’en offre une.
Je te cite la cote D28
C’est un procès verbal du 30 novembre 2007 à 9 heures.
Le capitaine de police Jean-Marc Arsigny agissant en vertu d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction monsieur Cantinol fait une perquisition le 29 novembre 2007 dans les locaux de la société Biométal du Robert, zone industrielle de la SEMAIR en Martinique. Bon je sais …ça fait longtemps et tu as oublié…
La mémoire désigne à la fois la capacité d’un individu de se souvenir de faits passés et se souvenir de lui-même.
Bon je conçois tu ne t’en souviens plus. Soit. Tous ces policiers sont reçus par le Président Directeur Général du Groupe Laguarigue SA.
Il déclare que les données du Groupe Laguarigue remontant de plus de 10 ans sont archivés pour certains chez Biométal et pour d’autres archivés par une société spécialisée au Lamentin. Les policiers pénètrent au rez-de-chaussée dans une salle fermée à clef qui se trouve à droite de l’entrée principale du bâtiment.
Soyons précis : cette première pièce mesure 12 m2 environ et comprend des rayonnages le long des quatre murs aussi qu’en son centre. Je sais que tu es minutieux alors souviens toi. Ça te revient ?
À 10 h15, les policiers découvrent sur une étagère du haut située au centre de cette pièce un premier classeur de couleur grise gri gri intitulé « Phyto. CR réunions commerciales 1996 Curlon Monsanto Correspondances 89/96″.
Mais surtout Bernard, ils découvrent trois dossiers liés , intitulé pour le premier « Syngenta Phytocenter Martinique 20.06.01 ».
Le second …Comptes annuels Phytocenter du 31 décembre 2000. Ils découvrent, aussi, une disquette de 3,5 pouces intitulée Phytocenter dernier point comptable.
A midi, je suis précis Bernard, j’espère que tu apprécies…ils arrêtent la perquisition.
Je sais tu ne t’en souviens pas, tu ne te souviens pas non plus de Jean-Pierre Soisson, ni de Henri Nallet. Tu ne t‘en souviens pas.
En ce qui concerne le Président Directeur Général de Laguarrige…tu ne vois plus qui est cet individu ?
Bernard pour aujourd’hui 25 décembre, je vais mollir pour toi. C’est Noël. Parce que c’est toi et parce que c’est moi. C’est nous. Nous-mêmes nous-mêmes.
Mais demain, au bout du petit matin, regarde au pied du sapin. Il y a un petit cadeau qui t’attend. C’est la suite de cet article;
À demain et joyeux Noël
gilles dégras