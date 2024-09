Quand les tocards de la Collectivité Territoriale de Martinique ne connaissent pas la définition du mot « JUS »

Comment voulez-vous qu’un territoire prenne de la hauteur quand ceux et celles qui sont au pouvoir sont des NULS ? Ça me fait de la peine de voir la Collectivité Territoriale de Martinique (version Tèt Boskaf) produire autant de conneries en si peu de temps. Vous me direz que l’esprit olympique est passé par là. Mais bon…j’ai des doutes.

Regardez ce visuel à la con. On peut lire : « JUS DE FRUITS PRODUITS LOCALEMENT ». Sauf que le truc que l’on voit en illustration C’est une boisson. Aussi, nous allons nous rapprocher de la définition du mot JUS. Suc d’un fruit ou d’un végétal obtenu par pression, cuisson, décoction, macération. Jus d’ananas, de pamplemousse, de pomme, de raisin; extraire, exprimer le jus; le jus coule, jaillit.

Le jus 100% pur jus est un jus de fruits fabriqué à partir de 100 % de « fruits liquides », c’est-à-dire sans ajout de colorants, de conservateurs ou de sucre. Cependant, le jus de fruits peut être fabriqué de deux manières différentes. Il existe le jus « non concentré », qui est mis en bouteille après la récolte et stocké pour une mise en bouteille ultérieure. Si la mention « fabriqué à partir de concentré » figure sur l’emballage, l’eau est retirée du jus fraîchement pressé sous vide dans le pays de production. Le concentré sirupeux est ensuite transformé en jus de fruits en le reconstituant avec de l’eau.

A contrario, un nectar de fruit est une boisson obtenue à partir de jus de fruits ou de purées de fruits, auxquels sont ajoutés de l’eau et éventuellement du sucre, du miel ou des édulcorants avant l’embouteillage.

Donc ces tocards qui devraient éduquer, informer la population, ne racontent que des conneries. Mais bon…on est boskafien ou on ne l’est pas. En bon dard et en tout cas car…