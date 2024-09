La Collectivité Territoriale de Martinique envisage une procédure contre la France le pays des doigts dans l’homme

Lol. Oups…man ka woulé…adan an moman man ké pisé anlè mwen. Oh Reallyyyy. Tèt Boskaf kitan ou ka fè an ouanmancho Latriom ? Désolé de m’exprimer en créole boskafien. Mais je devais le faire pour célébrer la Journée Mondiale des Aliens créoles. Lavi a chè chè.

Plus sérieusement, ce énième communiqué à la con met en lumière les GRAVES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES qui affectent durablement la Collectivité Territoriale de Martinique. On apprend donc que le premier des boskafiens envisage d’attaquer en justice la France le pays des doigts dans l’homme noir. On va se marrer. Eh oui l’autonomie sé pa rédi chès bò tab pour manger la sousoup… chè.