Collectivité Territoriale de Martinique : « Marc Mongis ne laisse pas Serge Letchimy t’entraîner dans la médiocrité créole ». Marc Mongis…ou sé an boug sérié. Depuis un certain temps, je ne te reconnais plus. Autant que je ne reconnais pas la Martinique l’île chère à Émia Eriasec. Comme dirait Aimé Césaire : « Sa ki ka rivé mafia ou pa té kon sa.? .. ».

…Marcounet…(Si tu le permets) depuis hier cette voiture a brûlé un peu avant les stations de l’aéroport de Mémé. Aujourd’hui, 14h00, cette épave qui perturbe sérieusement la circulation dans le sens Ducos/Lamentin. Les services de fainéants de la CTM sont venus mettre des plots. Putain les gars c’est ça la gouvernance ? C’est ca l’ingénierie ?

Ce matin j’ai pris 40 minutes pour faire quatre croisées entrée de carrère. Arrêtez cette spécificité céole. Arrêtez ce bordel boskafien. Marc …démarque toi de ce nul inutile de Letchimy.

Ce Tèt Boskaf incapable de gagner un procès malgré deux avocats payés par la protection fonctionnelle avec l’argent du con contribuable. Marc tu es un DGS met tes couilles sur la table dans l’intérêt de la Martinique. Ne me déçois pas. Je ne le supporterai pas et…je ne suis pas le seul.

Bien à toi

gilles dégras