Plus que JAMAIS, la Martinique puise ses spécificités dans la facticité. Épuisant. Ce dimanche 26 décembre 2021. Une part de la population en résistance n’a pu résister à l’envie de « carnacavaler » dans les rues malgré la covid-19 et ses variants variés. Eh oui le carnaval est un indispensable exutoire pour fuir la réalité crozatienne. En bon dard et en tout cas car les martiniquais sont dans l’errance.