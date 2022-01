Affaire Élisabeth Landi : le visqueux manjé kochon de l’île des ténèbres

Amis lecteurs et lectrices de Bondamanjak pincez vous le nez car ce qui va suivre ne sent pas bon, oui vraiment une odeur pestilentielle d’un autre temps vous montera aux narines. 1847…

Ce que je vais vous raconter ne peut se passer qu’à la Martinique, île factice, mais vraie république bananière.

Un vendredi dernier, la Martinique apprenait qu’Élisabeth Landi avait été relaxée par le tribunal de Fort-de-France.

L’ancienne élue de la ville de la ville chère à Aimé Césaire, était poursuivie pour l’achat d’un immeuble au 33 bis de la rue Moreau de Jonnes.

Elle comparaissait devant le tribunal parce qu’elle avait contrevenu aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal qui dit que c’est le fait pour une personne de mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une opération dont elle a , au moment de l’acte, en tout ou partie la charge de la surveillance de l’administration, de la liquidation ou du paiement.

Ce délit conçu dans un but de dissuasion incriminé la confusion des intérêts privés des élus et des intérêts de la commune. La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et une éligibilité pendant une période de 5 ans.

Les conditions étaient donc réunies pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué.

2ème adjointe, chargée du patrimoine, elle avait le 22 octobre 2013 racheté cet immeuble en abandon manifeste en plein centre-ville à quelques encablures de la Mairie et en face Oh Jésus, Oh Marie si tu savais, en face du Palais de Justice factice où plutôt Palais de l’injustice réelle.

Où est le problème me diriez vous ?

Le problème c est qu’il n y en a pas qu’un.

En 2019, Anticor, une association agréé par le Ministère de la justice pour lutter contre la corruption avait adressée, suite à un article de Bondamanjak, un signalement au Parquet de Fort-de-France. Eh oui…nous avions révélé le nom du locataire de cet immeuble illégalement acquit, il s’agissait tenez vous bien d’Hubert Hansenne le président du Tribunal de Grande Instance. Hum hum.

Lorsque Bondamanjak avait publié toutes ces informations une bourrasque tropicale avait déferlée sur l île des lumières factices provoquant chez les élus de la Mairie du chef-lieu, mais aussi au Tribunal du même lieu, mais aussi chez les dignitaires de la Loge île des lumières dont l’un des frères éminents n’était autre que le représentant en Martinique du Ministre de la Justice.

Réunion au sommet, au palais sous l équerre et le compas pas direct celui là…mais aussi au Temple des Frères 3 points (:.) c’est tout, objet : comment sauver non pas le soldat Landi mais la Générale Landi.

En effet, 2ème adjointe ayant un avenir politique futuriste au PPM, candidat potentiel à la Mairie et au Sénat. Aimé Césaire souple comme un lombric, se retournait dans sa tombe. Il fallait trouver une solution.

Le Président, Hansenne n’en dormait pas et le PPM ne ronflait plus.

Un esprit éclairé trouva la parade. Il s’agissait que le Parquet propose à la coupable de plaider coupable avec une proposition d’une simple amende comme peine. Bondamanjak en mode est-ce que la cour dort …avait alors alerté ses lecteurs de la vagabonagerie en cours.

Une procédure en diffamation avait été envisagée contre le blog privé comme dirait Serge « Retraite illégale » Letchimy et nous avions mis au défi les auteurs de cette magouille en leur indiquant que nous étions prêts. Ba yo. Low law.

Là où ça c’est compliqué, c’est que la partie civile constitué par l’Association Anticor ne prenait pas la blague et décidait de briser ces petits arrangements entre amis et se mettait à la recherche de l avocat qui aurait à la fois les corones, c’est-à-dire les graines et le talent pour affronter la bête.

Un rapide tour du marché déboucha sur un navrant échec et : il n’y aurait aucun ténor regroupant les deux qualités requises, soit des porteurs de corones sans talent, soit des talentueux sans corones et puis l’évidence s’imposa, si il en fallait qu’un et ce fut celui là : Alex Ursulet.

Le responsable d’Anticor Martinique constitua Maître Alex Ursulet pour certains nombres de dossiers dont celui de l’affaire Landi.

Celui-ci se rendit le jour de l’audience à 9h et à sa grande surprise constata que l affaire avait été renvoyée.

Mais la seule apparition et les quelques mots prononcés à la télévision par AU provoqua un tremblement de tous les membres de cette petite société de copains coquins : le danger était trop grand d’avoir une audience avec comme partie civile le redoutable et redouté du parquet Alex Ursulet.

Une deuxième audience eu lieu ou encore une fois l’affaire fut renvoyée car la machine mise en place pour évacuer l’avocat qui dérange n’avait pas encore porté ses fruits. Maître Ursulet reçu ensuite un appel d’un des responsables d’Anticor France lui indiquant que compte tenu de la procédure pénale à son encontre alors qu’il n’ était même pas mis en examen, il serait préférable de désigner un avocat du barreau de FdF qui apparaîtrait en nom mais que ce serait lui, le deus ex machina, qui interviendrait à l audience. Ce qui fut dit fut fait Alex Ursulet accepta le principe et désignait une pénaliste au barreau foyalais : Maître Anne Surret.

Ne pouvant être présente à l’audience du 18 février 2021, elle a officiellement demandé à maître Ursulet de bien vouloir la substituer lors de cette audience. Et puis, patatras, le bâtonnier de Paris transmettait à l’avocat une réclamation de la Présidente d’Anticor, Mme Van Peneden, qui expliquait que l’avocat avait vu de la lumière dans la pièce, était entré et c’était réclamé d’etre l avocat d’Anticor sans être mandaté par celle ci. oh Jesus, oh Marie, si tu savais ?

Ce que nous savons aujourd’hui c’est que cette Présidente, avocate au barreau de Paris de surcroît, avait plié sous le poids de ses renoncements en subissant une pression du Parquet de Fort-de-France qui n’acceptait pas la présence d’Alex Ursulet à la barre : on choisit ses juges, on choisit ses incriminations, on choisit aussi les avocats de la partie civile.

Maître Alex Ursulet transmis au bâtonnier de Paris tous les éléments prouvant qu’il avait bien été désigné par Anticor Martinique et dans l’attente de la décision du bâtonnier il préféra se retirer de la cause et le mal fut fait.

A l’audience du vendredi 18 décembre 2021, Elisabeth l’innocente Landi était relaxée par le Tribunal !!! Incroyable mais vrai !!!!

Ils ont mis un mois pour rédiger la décision d’absolution allant à l’encontre de tous les grands principes de la République, de la morale et de la justice.

Comment expliquer un tel résultat ?

Faut-il que le système soit pourri jusqu’a l’os (court ?) pour que ceux qui trichent, qui empoisonnent soient blanchis (le blanc couleur de la pureté) et que la même machine envoie en prisons des malheureux nègres (le noir…l’obscure teinte du vit nègre) qui ont l’outrecuidance de dénoncer les combinacions de ce système scélérat qui ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il sagit de protéger les méchants, les tricheurs et de punir durement les faibles, les obscures qui n’ont d’autres armes que cette voix venue des mornes, que quelques malheureux tambours et que des chants désespérés ne traduisent leur malheur d’être nés dans un pays dominé.

Cerise sur le gâteau banane, le Bâtonnier de Paris le 16 décembre 2021, la veille de l’audience rendait une décision lavant Maitre Ursulet de tout soupçon et concluant qu’aucun manquement déontologique n’avait été relevé à l’encontre de ce dernier et qu’en conséquence il ne serait pas donné suite à la réclamation d’Anticor et que le dossier était classé !

Au grand dam du Parquet de FdF qui a décidé de mettre à terre le célèbre ténor et fait feu de tout bois contre lui.

Une autre plainte été enclenchée par le parquet dans l’affaire des activités anti chlordécone pour amener à faire taire l’avocat qui dérange mais ça c’est une autre histoire, nous y reviendrons.

Donc la question aujourd’hui est : le Procureur de la République fera t-il appel (il avait 10 jours pour le faire) de cette décision marquée sous le sceau de 3 points c’est tout et des copains et coquins ?

J moins 2, les dés pipés sont jetés. Sèbi de dupes.

Qui vivra verra…

Le parquet sera t-il en mode carpette ? Tout est possible dans notre univers FACTICE.