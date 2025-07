Omar m’a tuer ? Non Mireille

« La meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre ». Cette citation que certains toulousains attribuent un peu facilement à Antoine Crozat est le garant de la facticité créole. On lit en diagonale même quand quand on marche sur la tête.

Aussi, quand vous recherchez la vérité notamment historique, lisez jusqu’à vous enliser, allez dans les bibliothèques car ces garantes de la mémoire ne sont pas que des hubs pour free hug.

Ainsi le cas de l’année de naissance de Mireille Fanon-Mendes-France, une appellation aussi longue que…Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, me turlupinait comme un improbable vit vivace in my ass. Putain…Pétain…comment peut-elle mentir de la sorte ?

Cette femme arrogante ne pouvait être née en…1953. Ce que dit Wikipédia m’empêchait de dormir les poings fermés sur mon Epéda.

Alors j’ai fouillé dans la mémoire des livres qui délivrent. Et là je suis tombé sur le nombre d’années de la terre. Pages 107 et 108 …Bon 100 de bon sang.







Ce livre est l’oeuvre de Joby Fanon. En bon dard et en tout cas car ici la vérité n’aura qu’un tort …irriter une énième hystérique qui ment car depuis Cahors elle est un cas hors du commun. Comme quoi le kumquat.

gilles dégras