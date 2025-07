Cette tenue n’est pas conseillée sur le 39ème Tour de Martinique des yoles rondes. Même si cet accoutrement est sympa, son inconvénient, c’est le bronzage. Pas évident de renouveler sa couche de protection solaire et si l’astre de jour darde trop ses rayons…imaginez le résultat. Sauf si le look épiderme léopard devient brusquement tendance entre le Diamant et Rivière-Pilote.