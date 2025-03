Carnaval 2025 en Martinique : Vaval serait Bernard Rat-Yot ?

Mince. Bondamanjak devra présenter ses plus plates excuses à Serge « Tèt Boskaf » Letchimy. Le malbar de Trenelle n’est pas le Vaval 2025 en Martinique.

Espérons que ce mea culpa à ciel ouvert va éviter l’usage abusif de la protection fonctionnelle par l’héritier autoproclamé d’Émia Eriasec.

Effectivement cette année, sa majesté semble vouloir épouser un moule plus proche de Bernard Rat-Yote. Ce qui entraînerait un changement de sigle. Aussi, entre génocide et raticide, Il faudra vraisemblablement et désormais parler du Groupe Bernard Rat-Yot (GBRY). Comme quoi le kumquat.