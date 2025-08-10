Le site Bondamanjak ne publiera plus d’articles sur la yole tant qu’Isabelle Malborough et son bureau seront la tête de la Fédération des Yoles Rondes de Martinique (FYRM)

À Bondamanjak, nous avons du mal à cautionner, à être indirectement les complices des bizarreries créoles des magouilles qui gangrènent le monde de la yole et par ruissellement la Martinique.

Aussi, tant qu’Isabelle Malborough et son bureau seront en place à la tête de la FYRM comme des bwa bwa dresé au service d’une yole robertine manipulatrice dont je tairai le nom.

Ainsi, nous n’allons pas suivre les courses de la saison prochaine. Nous n’irons pas aux conférences de presse (vu que nous ne sommes jamais invités à ces messes imbéciles). Néanmoins en août 2026 nous couvrirons la 40ème édition pour nos lecteurs et lectrices et pour toucher du doigt votre nouvelle tricherie.