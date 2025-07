Fort-de-France, la honte de la Caraïbe : cri d’alarme d’un Foyalais outré

Mon nom ne vous dira rien. J’ai quitté l’île …man té an ti bolom. Ingénieur pétrolier -Martiniquais – citoyen de cœur, témoin lucide.

Après 25 années passées aux quatre coins du globe, fort d’une carrière internationale dans le secteur énergétique, je suis rentré dans ma ville natale, Fort-de-France, avec une émotion sincère et une envie : me reconnecter à mes racines. Ce que j’y ai trouvé m’a glacé le sang.

Fort-de-France est méconnaissable. Pas dans le sens noble du changement, mais dans celui du déclin. Insalubrité galopante. Voiries délabrées. Espace urbain laissé à l’abandon. Infrastructures vétustes. Zones commerciales et quartiers centraux désertés, où l’on peine à sentir encore une quelconque dynamique urbaine. Où est passée la capitale vibrante des Antilles françaises que j’ai connue ?

Et surtout : où est passée la responsabilité municipale ?

Une ville qui se meurt dans l’indifférence

Il est navrant de constater que Fort-de-France semble abandonnée par ceux-là mêmes qui ont pour charge de la faire vivre. À chaque coin de rue, on ressent ce manque de vision, cette gabegie chronique, ce laisser-aller devenu institutionnalisé.

Qui peut encore parler de « gestion municipale » ?

Peut-on parler de gouvernance quand l’essence même du rôle politique – servir, entretenir, anticiper, impulser – est ainsi piétinée ?

Le constat est sans appel : l’actuelle majorité municipale n’est tout simplement pas à la hauteur. Est-elle seulement consciente de l’ampleur du déclassement de Fort-de-France dans le paysage caribéen ? Le cœur de la Martinique ne bat plus : il étouffe.

Des ambitions politiques sans projet réel.









À ma grande stupéfaction, j’apprends que l’équipe en place envisage de « remettre le couvert » pour un nouveau mandat. Mais pour quoi faire ? Quel est donc ce projet politique qui justifie une telle reconduction ? Quels résultats tangibles pour les Foyalais après tout ce temps ?

Il est légitime de s’interroger :

• Dans quel but briguent-ils à nouveau nos suffrages ?

• Pour persévérer dans l’erreur ?

• Pour continuer à éviter les responsabilités, tout en étouffant la critique par un clientélisme usé jusqu’à la corde ?

Et surtout, ont-ils une fois pris le temps de se remettre en question ?

Un électrochoc citoyen nécessaire

Cela suffit. Fort-de-France ne peut plus continuer ainsi, prisonnière de politiques sans ambition et d’une incompétence structurelle. Cette ville a besoin d’un sursaut citoyen. De femmes et d’hommes capables de construire un avenir. Pas de gestionnaires du néant.

À l’heure où tant d’autres capitales caribéennes prennent le virage de la modernité, Fort-de-France s’enfonce, humiliée, dans l’immobilisme, la résignation, parfois même dans la peur.

Regardons-nous en face : la municipalité foyalais, dans son état actuel, est devenue la honte de la Caraïbe. FORT-DE-FRANCE EST UNE VILLE MORTE.







Il est temps que cela change

À ceux qui aujourd’hui prétendent encore détenir les clés de la ville, je dis : Regardez autour de vous. Regardez ce que vous avez fait à Fort-de-France. Et surtout : ayez au moins l’honnêteté de tirer un bilan objectif.

Et à tous les Foyalais, je dis : rien ne changera sans vous. Le changement ne viendra pas d’en haut, mais d’un réveil populaire, d’un désir profond de voir enfin cette ville à la hauteur de son histoire, de son potentiel, et de ses habitants.

Fort-de-France mérite mieux. Beaucoup mieux.

Que la Culture, la joie, l’esthétique et l’économie , l’ordre et l’Intelligence reprennent leurs droits dans cette ville qui se veut … Capitale !