Martinique : que faisait l’avocat Louis Boutrin ce lundi de Pâques à l’anse Azérot sans Bruno…sans Yvon Pacquit son client ? C’est une bonne question.

Alors que Vonvon tel un Bally Bagayoko créole se déchaînait, pire se libérait de ses chaînes boskafiennes sur ATV il y a quelques jours…

Loulou était en ce jour chrétien à Sainte-Marie en train de décarcasser un crabe chez Mumu et Rico DLDF. Et évidemment telle une fine christophine il était dans la gratin. Tout comme Catherine Conconne, Raymond Occolier, Jean-Marc « Pupul le pilotin » Pulvar, Bertrand Clerc. Ça sentait fort le 6 avril 1847.