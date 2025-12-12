Martinique La 1ère…Pascale Lavenaire doit-elle démissionner avant le 19 février 2026 ?

décembre 12th, 2025

C’est une bonne question. Gangrenée par son ADN RCI, Pascale Lavenaire a, à cause d’un déplorable management factice entraîné Martinique la 1ère dans un sale gouffre abyssal inédit. Ça sent fort le frit frit frit.

« Des salaires non perçu depuis plusieurs mois ».

De mémoire de zozorien, on n’avait jamais vu ça même pas à l’époque de l’ORTF. An tan Tèt Boskaf té ni an afro. Sé pou di’w.

Espérons que le Canard Enchaîné va en parler. Je vous en prie…prions. Prions le seigneur notre dieu…chantons en choeur…🎶 »Il est né le divin enfant…bonda’y dèwò ti lolo ka pannn euh »🎶

