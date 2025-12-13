Martinique la 1ère…pour ceux qui font les Matinales…ça sent l’anal sans graisse

décembre 12th, 2025

Eh oui…au rythme où ça va…un jour l’anal fera bête en orbite. À ne pas confondre avec Bronski Beat et bite qui bronze. Plus sérieusement…il n’y a que ceux qui s’engraissent qui vous le mette sans graisse. À Martinique La 1ère, les matinaliers radios (ceux et celles qui se réveillent la tête dans le cul à 3h du mat pour être à l’antenne à 4) n’ont pas leur prime depuis février 2025. Ça fait 10 mois. Pascale, nom d’une bitte d’amarrage…ça fait chère la sodomie sans consentement. Mais tu me diras RCI c’est le vit. (Il y a mon petit doigt qui me dit que PL a été missionné pour torpiller le média du service public. Reste à connaître la véritable position du missionnaire.

gilles dégras

