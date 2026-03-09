Dario…Franck…Didier…entre liberté de la presse…d’expression…propagande et pression du makoutisme corruptionnel

Je vous en prie. Évitez l’écoute en diagonale car ce que vos oreilles faussement chastes vont entendre à l’insu de votre plein gré, va en degré, bouleverser à la fois votre cul baveux et votre QI cuit à point …d’interrogation.

Vous serez ainsi cueilli et accueilli par une énième facette de la facticité en Martinique. Putain…Pétain…comment peut-on ?

Cet audio, où on peut entendre un échange étonnant et surprenant entre un journaliste (Franck »Frit frit frit » Zozor), un maire (Didier « L’ami ami ami » Laguerre) et un directeur de cabinet, qui va à la chasse perd sa place, (Dario « pas de bras pas de chocolat »Rengassamy est le flou reflet d’un système vicieux autant que vicié.

En non blaireau, le Club Presse de Martinique (ou du moins ce qu’il en reste) devrait s’interroger. Le macoutisme foyalais atteint des sommets qui nous somment de se poser l’horrible question à la Ephestion…. Quid de la démocratie ? Pascale Lavenaire devrait avoir les nerfs.

Néanmoins ce néant nasal prouve qu’elle est, avec ou sans couilles au nez, incapable de jouer son rôle dans la vie de la cité. Informer. Mais devrons-nous être étau nez? Bonne question. Pas kal ? Love on the beat ? Presbyte . Orbite.

Rappelons son action grandement larvaire notamment lors des agissements onanistes de l’un des journalistes de Martinique La 1ère. Il faut dire qu’elle en a sûrement rien à …branler. Ahhhhh …orgasme. Je jouïs…ahhhhh…ahhhhh…aubergine …concombre…ahhhh

gilles dégras