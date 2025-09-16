Alé Viré et le palaviré qui fait chavirer

septembre 16th, 2025

Non. Je ne comprends pas. Comment Pascale Lavenaire, la Danielle Laport de Martinique La 1ère, peut laisser ça passer ?

Quid de la sororité insulaire ?

Comment accepter cette sonorité factice au cœur de la spécificité créole ?

C’est quoi ce  cocooning télévisuel non résiliant ?

En plein JT, un homme donne un palaviré, une double gifle hexagonale à ALÉ VIRÉ le bébé « in vit trop » de Catherine Conconne qui du coup devient mou façon chibre de presbyte et chavire comme un chat qui a avalé un chacha Césairien.

Cet individu doit avoir sa carte au PPM. Autrement ce n’est pas peau cible. 30 septembre ? Putain…Pétain…comment peut-on ? Jessy Laurent Jean-Luc Valentin et Lucien Marc ont fait quoi ? On fait une croix ? Quoi que…

